Военные ЗВО уничтожили «противника» во встречном танковом бою в Ленинградской области

Танковые экипажи общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) уничтожили танки условного противника в ходе тактических учений в Ленинградской области.

Основной отличительной чертой выполнения стрельб является отработка действий экипажем танка Т-72Б3 в условиях максимально приближенных к обстановке современного встречного танкового боя.

В ходе учений экипажи боевых машин преодолели дистанцию свыше пяти километров по лесостепной местности, отрабатывая совершение походного марша. После этого военнослужащие вели стрельбу тремя снарядами по мишеням, имитирующим танк, расчет противотанкового гранатомета и безоткатное орудие условного противника в движении, а также выполнили фланговую стрельбу сходу по появляющейся мишени.

Всего привлекалось свыше 500 военнослужащих, а также свыше 30 единиц вооружения и военной техники общевойсковой армии Западного военного округа.

Материал подготовили Анна Берестовая и Андрей Работнов