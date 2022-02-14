Су-30СМ РФ и Белоруссии отработали совместное патрулирование на учениях «Союзная решимость-2022»
Полеты экипажей истребителей происходили в сложных метеорологических условиях.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Экипажи истребителей Су-30СМ Воздушно-космических сил России и Военно-воздушных сил Белоруссии в рамках совместных учений «Союзная решимость-2022» отработали задачи совместного патрулирования государственной границы Союзного государства.
Полеты самолетов из состава дежурных сил осуществлялись как одиночно, так и парами в сложных метеорологических условиях.
В ходе полетов было отработано взаимодействие экипажей самолетов ВКС России и ВВС Белоруссии при выполнении задач боевого дежурства.
Материал подготовили Анна Берестовая и Андрей Работнов