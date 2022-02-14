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Миротворцы РФ обеспечили безопасный проезд более 500 автомобилей в Карабах и обратно

03:00 14.02.2022
Осмотру, а при необходимости и досмотру, подлежат все транзитные автомобили.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Российские миротворцы за сутки обеспечили безопасный проезд более чем 500 единиц автомобилей и около 1,5 тысячи человек в Нагорный Карабах и обратно.

В круглосуточном режиме военнослужащие проводят мониторинг обстановки и контроль соблюдения режима прекращения огня на всех 27 наблюдательных постах вдоль всей линии разграничения в Нагорном Карабахе и Лачинском коридоре.

«Наблюдательные посты российского миротворческого контингента работают в штатном режиме. Военнослужащими наблюдательного поста круглосуточно ведется контроль за соблюдением режима прекращения огня в зоне своей ответственности. Российские миротворцы обеспечивают безопасное прохождение транзитного автотранспорта через контрольно-пропускные пункты постов. В целях предотвращения возможных провокаций осмотру подлежат все автомобили, а при необходимости проводится их досмотр», - рассказал представитель российского миротворческого контингента Александр Овчинников.

Все наблюдательные посты российского миротворческого контингента для контроля текущей обстановки оборудованы современными уличными купольными камерами видеонаблюдения, фортификационными сооружениями «Блокпост», предназначенными для защиты военнослужащих от стрелкового оружия и осколков, а также ведения кругового наблюдения за близлежащей территорией.

Для организации несения службы на наблюдательных постах, организации быта, занятий по физической подготовке и отдыха личного состава миротворческих подразделений построены блочно-модульные городки и созданы комфортные и современные условия.

Материл подготовили Анна Берестовая и Андрей Работнов

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