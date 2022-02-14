СМИ: из Украины начали активно улетать олигархи и бизнесмены

По информации прессы, украинские олигархи и предприниматели стали покидать страну чартерными авиарейсами. За одно лишь воскресенье, 13 февраля, из Киева будто бы отправились 20 частных самолетов и чартеров.

Согласно сведениям СМИ, в числе улетевших из Украины бизнесменов оказались Борис Колесников и Ринат Ахметов.

Кроме того, борт на 50 человек к настоящему моменту якобы заказал депутат партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» (ОПЗЖ) Игорь Абрамович. На этом воздушном судне, как пишет издание «Украинская правда» со ссылкой на источники в ОПЗЖ, будто бы должны отправиться в Вену бизнес-партнеры Абрамовича, а также родственники его однопартийцев.