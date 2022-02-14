На юге Мюнхена столкнулись два пассажирских поезда

В южной части города Мюнхена в Германии столкнулись две городские электрички на железнодорожном маршруте Мюнхен - Бихль. Как проинформировала городская полиция, в результате происшествия пострадали люди. По данным СМИ, в числе пострадавших могли оказаться около 40 человек, причем некоторые из них якобы получили серьезные травмы.

«На месте работают многочисленные экстренные службы, есть пострадавшие», - сообщила полиция Мюнхена у себя в Twitter.

Ранее в юго-восточной части Москвы шесть вагонов товарного поезда сошли с рельсов. В результате происшествия пострадали два человека.