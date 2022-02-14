Утраченная актуальность: Украина постепенно отказывается от идеи вступления в НАТО

Обратный отсчет, или последнее европейское предупреждение. Всего лишь за сутки до переговоров Владимира Путина и нового канцлера ФРГ Олафа Шольца передовицы крупнейших европейских газет сообщают о том, что менее двух дней осталось до предполагаемого вторжения России. И словно под копирку выкладывают фотографии о подготовке на Украине отрядов самообороны. На этом фоне в США, устроивших эту информационную бурю, настоящее затишье. Оно и понятно - в Штатах все смотрят Суперкубок, решающий матч Национальной футбольной лиги.

Перед поездкой в Москву Шольц прибыл на Украину. Его коллега, президент Франции Эммануэль Макрон, свой визит выстроил обратным образом. Многие тут же обратили внимание на странное рукопожатие Зеленского и Шольца.

Психологи говорят, что, сжимая пальцы, ваш собеседник выдает свою неуверенность, а вы сами - нежелание сближаться. Киев в зависимом от Берлина положении. Просит оружие - получает вежливый отказ. Настаивает на отмене запуска газопровода «Северный поток - 2» в обход Украины, а следовательно, в ущерб собственным экономическим интересам, - также безрезультатно.

«Детально обсудили риски по безопасности, связанные с "Северным потоком - 2", и здесь у нас есть некоторые разногласия в оценках», - отметил Зеленский.

Тем временем Германия уже сегодня перебрасывает в Литву 500 военных и отправляет в Финский залив два тральщика. Власти как минимум сорока стран в последние двое суток призывают своих граждан как можно быстрее покинуть территорию Украины. От полетов над ее территорией сегодня отказалась авиакомпания Norwegian. До этого свои рейсы отменила нидерландская KLM. На этом фоне появляются сообщения, что Киев начинают покидать олигархи. Но автором главной сенсации стал украинский посол в Великобритании Вадим Пристайко.

«Да, могли бы. Особенно перед лицом такой угрозы, под таким давлением», - ответил он на вопрос о возможности пересмотреть вопрос о вступлении Украины в НАТО на фоне роста напряженности.

Когда из Киева поступило опровержение - стремление в Североатлантический альянс прописано в Конституции Украины, - Пристайко был вынужден оправдываться.

«Я рад, что у меня есть шанс прояснить свою позицию - это не входит в наши планы», - заявил посол.

В Киеве создана комиссия по эвакуации населения. И пока его учат обращаться с оружием - в основном бутафорским, - посольство США перевозит практически весь штат из Киева во Львов, а Япония сокращает штат своих дипломатов.

«Война началась! Но ведет ее с Украиной именно Запад! Все то, что сейчас делается в отношении нашей страны западными партнерами, - рекомендация покинуть Украину своим гражданам, вывоз дипломатов, уход инвесторов, прекращение воздушного сообщения, - это равно мощнейшим санкциям», - заявил депутат Верховной рады Украины, сопредседатель партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Вадим Рабинович.

Уже в пятницу обострение ситуации на Украине станет одной из главных тем на знаменитой Мюнхенской конференции, которая в этот раз вообще пройдет без участия России. В Кремле объяснили это тем, что подобный формат перестал быть местом для дискуссий. Что касается попыток европейских стран самостоятельно выстраивать свою внешнюю политику и безопасность, то в Кремле это, конечно, приветствуют. Но говорят, что и здесь разговаривать нужно в основном с Вашингтоном.

«США никогда не испытывали дефицит настойчивости и даже такого ковбойского подхода повлиять на своих партнеров в Европе. Они без обиняков прямо заявляют, что кому надо делать. И если кто-то с этим не согласен, прямо говорят, что им за это будет», - отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Аналогичным образом США ведут себя и в отношениях с Россией. Плюсом здесь можно считать то, что диалог наконец возобновился - последние годы он был фактически заморожен. А минусом - что отношения Москвы и Вашингтона находятся на самом низком уровне. По словам пресс-секретаря российского президента, «фактически лежат на полу».