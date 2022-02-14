Армия Путин проведет встречу с Шойгу в Кремле Тимур Шерзад Как заметил пресс-секретарь президента, встреча состоится в ближайшее время, и, скорее всего, пройдет до 14-15 часов дня по Москве. © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Министр обороны России Сергей Шойгу проведет встречу с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Сегодня президент, помимо других встреч, встретится также с министром иностранных дел Лавровым и министром обороны Шойгу», - сказал Песков журналистам. По словам пресс-секретаря президента, это будут две раздельные встречи, и они состоятся в Кремле. Как заметил Песков, эти встречи состоятся в ближайшее время, и, скорее всего, пройдут до 14-15 часов дня по Москве. Ранее сообщалось, что Шойгу обсудил вопросы безопасности с американским коллегой. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика