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Защитить Отечество: как российские инструкторы учат военному делу сирийских добровольцев

Игорь Лапик
13:34 14.02.2022
В подразделении собрались все - инженеры, крестьяне, врачи, учителя. Сейчас они временно забыли о своих гражданских специальностях и записались в добровольческие штурмовые батальоны. Осваивают новую профессию - защищать Отечество. 
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В этом подразделении не увидишь безусых юнцов. Все сплошь умудренные жизнью мужчины. Инженеры, крестьяне, врачи, учителя. Представители практически всех профессий. Сейчас они временно забыли о своих гражданских специальностях и записались в добровольческие штурмовые батальоны. Осваивают новую профессию - защищать Отечество. 

«Каждый сириец должен выполнить свой долг по отношению к стране. Да, я не молод. И я не думал, что стану военным. Но сейчас надо всем бороться с международным терроризмом», - сказал командир отделения минометчиков сирийской армии Миляд Мухаммад.

За считаные минуты развернуть в чистом поле 82-мм минометы. А дальше - вот где уже этим взрослым людям пригодилось высшее образование - провести точные расчеты. И не на глазок. Всему обучили российские инструкторы. И инструментами для расчетов снабдили. 

И хотя добровольческие штурмовые подразделения относятся ко второму эшелону обороны, они оснащены самым современным вооружением. Здесь мы видим 82-мм минометы.

«Когда у меня в подчинении такие элитные подразделения, у которых за плечами богатый фронтовой опыт, я знаю, что мы можем выполнить любую боевую задачу. Эти бойцы уже освободили огромное число населенных пунктов от боевиков. Они знают, что такое вкус победы», - заявил бригадный генерал сирийской армии Али Исса.

Вот и сейчас все мишени, укрытые за пригорком, поражены из минометов. Следующий этап учений - поражение целей из АГС.

Не секрет, что на вооружении боевиков все чаще стали появляться и боевые самодельные дроны. Бойцы добровольческих штурмовых батальонов готовы и их уничтожать из зенитных установок. Несколько залпов - и объект, стремительно опускающийся на парашюте, подбит.

После освобождения от боевиков всех населенных пунктов Сирии, конечно, многие из этих зрелых мужчин вернутся к своим мирным профессиям. А часть из них навсегда свяжет свою судьбу со службой в подразделениях сирийской армии.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Сергей Александров

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