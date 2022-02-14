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Минометчики в связке с расчетами БЛА и связистами уничтожили «врага» в Крыму

13:00 14.02.2022
Разведывательно-огневой комплекс подразумевает взаимодействие артиллерии, разведчиков, связистов и расчетов беспилотников. Координаты обнаруженных целей передавались артиллеристам в реальном времени.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
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Минометчики ЮВО уничтожили условного противника во время сбора подразделений ракетных войск и артиллерии, проходящего на полигоне Опук в Крыму. Минометные батареи действовали в составе РОК - разведывательно-огневого комплекса. 

В дело пошли 82-мм минометы «Поднос» и 120-мм минометные комплексы «Сани». Они отработали поражение огневых средств условного неприятеля, расположенного как в укрытиях, так и на открытой местности. Кроме того, были выполнены огневые налеты по мишеням, имитирующим скопления живой силы и небронированные автомобили.

Разведывательно-огневой комплекс подразумевает взаимодействие артиллерии, разведчиков, связистов и расчетов беспилотников. Таким образом, координаты обнаруженных целей передавались артиллеристам в реальном времени - для этого использовались БЛА «Орлан-10» и комплексы разведки, управления и связи «Стрелец».

Это позволило оперативно корректировать огневые удары. Кроме этого, удалось в три раза сократить время выполнения огневых задач. 

«Сани» - возимый миномет калибра 120 мм. Представляет собой гладкоствольную жесткую систему, заряжание производится с дула. На дульной части установлен предохранитель от двойного заряжания. В состав миномета входят: транспортная машина, 120-мм миномет и колесный ход.

Миномет предназначен для уничтожения навесным огнем живой силы, расположенной открыто или находящейся в укрытиях, огневых средств, командно-наблюдательных пунктов, вооружения и военной техники. Он также используется для разрушения окопов, траншей, ходов сообщения и легких ДЗОТов, проделывания проходов в проволочных заграждениях.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов 

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