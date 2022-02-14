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Противотанкисты освоили новые тактические приемы на комплексах «Корнет» и «Метис» в Крыму

12:40 14.02.2022
Стрельба велась на дистанции до пяти километров. За ограниченное время расчетам приходилось искать цели, производить захват и уничтожать их. Мишени имитировали танки и бронеавтомобили условного противника. 
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
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Противотанковое подразделение соединения береговой обороны ЮВО, дислоцированное в Крыму, отработало новый тактический прием боя на максимальной дистанции с применением ПТУР - противотанковых управляемых ракет. 

Освоение новых элементов боевого порядка и тактических приемов происходит на полигоне Опук в рамках сбора подразделений артиллерии. 

На занятиях используются противотанковые ракетные комплексы «Корнет» и «Метис». Их расчеты изучили особенности маскировки огневых позиций на танкоопасном направлении. Военнослужащие получили координаты условного противника от расчетов беспилотников, после чего уничтожали цели при помощи противотанковых управляемых ракет. 

Стрельба велась на дистанции до пяти километров. За ограниченное время расчетам приходилось искать цели, производить захват и уничтожать их. Мишени имитировали танки и бронеавтомобили условного противника. 

Сбор завершится тактическими учениями, где артиллеристы и расчеты ПТУР отработают ведение боя вместе с танкистами и мотострелками. 

«Корнет» - противотанковый ракетный комплекс, разработан на базе комплекса танкового управляемого вооружения «Рефлекс», сохранив его основные компоновочные решения. Предназначен для поражения танков и других бронированных целей, в том числе оснащенных современными средствами динамической защиты. Модификация ПТРК «Корнет-Д» может поражать и воздушные цели.

Комплекс позволяет оперативно решать тактические задачи в зоне ответственности подразделений Сухопутных войск, тактической глубиной в сторону противника до шести километров. Основное отличие от ПТРК «Фагот», «Конкурс» и «Метис» в системе наведения (управление осуществляется по лазерному лучу). Траектория полета ракеты - спираль.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов 

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