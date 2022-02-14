В Кремле рассчитывают на «развязки» диалога с Западом, учитывающие интересы РФ

Скудные каналы связи с Западом могут позволить прийти к договоренностям, которые будут учитывать интересы российской стороны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Рассчитываем, что вот эти скудные каналы для диалога позволят нам все-таки нащупать какую-то взаимность у наших оппонентов и желание найти развязки. Причем развязки не для галочки, а развязки, которые действительно будут означать учет наших интересов», - цитирует РИА Новости слова Пескова.

Ранее Песков отметил, что наличие определенных каналов для диалога с США является плюсом в работе с нынешней американской администрацией. Тем не менее, по словам главы пресс-службы Кремля, во всех остальных отношениях пока можно выделить только минусы.