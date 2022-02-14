Молодые летчики выполнили полеты на Су-34 в Хабаровском крае

Хабаровский край стал местом проведения тренировочных парных полетов молодыми летчиками на бомбардировщиках Су-34.

Перед полетами молодые летчики на тренажере довели свои умения до автоматизма. Тренажер с точностью имитирует органы управления и полет реального Су-34. Он позволяет опробовать полет на бомбардировщике в различных режимах работы двигателя.

В воздухе же молодые офицеры отработали соблюдение нужных скорости и дистанции при следовании за самолетом ведущего.

Большую роль в успешном профессиональном становлении молодых лейтенантов играет наставничество опытных пилотов первого класса в ходе полетов. Это помогает быстрее и лучше осваивать летную науку.

​На следующем этапе молодых летчиков ждут полеты на Су-34 в стратосферу.

Су-34 создавался в качестве замены фронтовому бомбардировщику Су-24, при этом конструкторы учитывали наличие у вероятного противника большого количества истребителей четвертого поколения. Именно поэтому самолет способен не только наносить удары по наземным целям, но и вести воздушный бой.

Базовая модель Су-34 - тяжелый истребитель Су-27, однако в конструкцию были внесены серьезные изменения. В первую очередь они коснулись кабины: пилоты сидят в ней рядом, а не друг за другом. Это облегчает работу и коммуникацию членов экипажа. Самолет выполнен по схеме «продольный триплан», что позволило улучшить его маневренные характеристики.

По сравнению с Су-27 была увеличена полезная нагрузка и запас топлива. Первый полет машина совершила 13 апреля 1990 года, но сложная экономическая ситуация в стране позволила начать производство только в 2008 году.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Сергей Александров