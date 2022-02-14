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Танкисты ЮВО продемонстрировали мастерство стрельбы на полигоне в Южной Осетии

11:48 14.02.2022
Посмотреть, как танкисты выполняют поставленные задачи, на полигон приехали жены и дети военнослужащих. Многие из ребят состоят в рядах Юнармии.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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На «хорошо» и «отлично» отстрелялись экипажи танков Т-72 в Южной Осетии. Военнослужащие российской военной базы сдали нормативы по огневой подготовке на полигоне Дзарцеми.

Боевые машины и безоткатные орудия условного противника наводчики-операторы уничтожили на дальности в 4 километра. Помимо стрельбы штатным снарядом, танкисты работали по целям и из пулеметов - огнем из ПКТ они успешно поразили вражеские гранатометные расчеты.

Посмотреть, как танкисты выполняют поставленные задачи, на полигон приехали жены и дети военнослужащих. Многие из ребят состоят в рядах Юнармии.

Т-72Б3 - сравнительно простая модернизация танка Т-72Б, которая позволяет с наименьшим количеством затрат и времени довести ряд его характеристик до уровня Т-90А.

В частности, на танк устанавливаются прицелы «Сосна-У» и 1А40-4, автомат сопровождения целей, радиостанция Р-168-25У-2  комплекс программно-аппаратного АВСКУ, пушка типа 2А46М-5-01, двигатель В-92С2Ф (1130 л. с.) с системами, обеспечивающими его работу.

Кроме того, танк получил бортовые экраны корпуса с интегрированными модулями динамической защиты типа «Реликт» и решетчатых экранов проекции МТО корпуса, модули динамической защиты и решетчатые экраны башни.

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