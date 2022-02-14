Расчеты комплексов «Бук-М2» отразили «налет» крылатых ракет в Сибири

В Сибири расчеты зенитных комплексов «Бук-М2» отразили налет крылатых ракет условного противника.

По сценарию учений, дежурные силы обнаружили вражеские цели на максимальной дальности. Тренировка проходила в условиях сложной помеховой обстановки. Военнослужащие совершили марш в указанный район, развернули огневые установки, после чего взяли цели на сопровождение и уничтожили их электронными пусками.

«Бук-М2» - это зенитно-ракетный комплекс средней дальности. Он предназначен для поражения самолетов, вертолетов и крылатых ракет вероятного противника на расстоянии до 50 километров.

Разработка комплексов семейства «Бук» началась в 1970 году, став логическим продолжением 2К12 «Куб». Самая ранняя версия комплекса - 9К37 «Бук» - принята на вооружение в 1979 году.

Развитие продуктовой линейки ЗРК семейства «Бук» в новом, XXI веке ознаменовалось поступлением на вооружение ПВО Сухопутных войск России сначала ЗРК «Бук-М2» (2008 год), а затем - «Бук-М3» (2016 год).

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов