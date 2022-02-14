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Сквозь тучи и туман: как выглядят учения ТОФ в Охотском море с борта «Маршала Шапошникова»

Максим Низкодубов
11:00 14.02.2022
Морские учения проводятся в водах Охотского моря. Более 20 боевых кораблей Тихоокеанского флота отрабатывают совместные артиллерийские стрельбы, способы маневрирования в сложных метеоусловиях, а также взаимодействие с морской авиацией и средствами ПВО.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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На учениях в Охотском море корабельная ударная группа Тихоокеанского флота уничтожила надводные цели условного противника. Отряд, в который входят фрегат «Маршал Шапошников», большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев» и четыре ракетных корвета, разделился на две тактические группы.  

Экипаж фрегата «Маршал Шапошников» поднят по тревоге. Угроза применения ракетного оружия условным противником. Командир дивизии дает команду - в укрытие. Комплекс радиоэлектронной борьбы в немедленной готовности.

Корабельный комплекс ПК-2 заряжается двумя снарядами радиолокационных или электронных помех. Главное назначение - создание ложноуводящей цели во время нанесения противником ответного ракетного удара условного противника.

Пусковая установка дает залп. На радарах противника отображается сразу пять дезинформирующих целей. Так экипаж уменьшает вероятность поражения своего корабля высокоточным оружием неприятеля.

100-мм артиллерийская установка А-190 приводится в боевую готовность. Командир боевой части с помощью навигационных приборов определяет координаты цели. Установка А-190 открывает огонь по морской цели. Дистанция - 7,5 километра. Угол вращения орудия - 230 градусов, а скорострельность почти «пулеметная» - до 80 выстрелов в минуту. 

Критерий стрельб на этом этапе учений - точность попадания и время, затраченное на выполнения задания. В арсенале артустановки - 20 снарядов. Достаточно поразить мишень одним из них, чтобы выполнить задачу. Экипажу фрегата на этот раз потребовалось всего две попытки.

Еще один вид корабельных тренировок - применение противодиверсионных средств обороны. По условиям, в нескольких метрах от борта корабля - группа диверсантов условного противника. Ликвидировать их максимально быстро с помощью ручного противодиверсионного гранатомета - задача военных моряков.

Зарядить гранатомет, снять оружие с предохранителя и выстрелить по цели. Уметь обращаться с таким вооружением обязан каждый член экипажа боевого корабля. Ошибка недопустима даже во время сложной погодной обстановки на борту.

Морские учения под руководством главнокомандующего ВМФ Николая Евменова проводятся в водах Охотского моря. Более 20 боевых кораблей Тихоокеанского флота отрабатывают совместные артиллерийские стрельбы, способы маневрирования в сложных метеоусловиях, а также взаимодействие с морской авиацией и средствами ПВО. Впереди у отряда кораблей - зенитно-ракетные стрельбы по ракетам-мишеням.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов 

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