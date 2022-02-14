В Кремле не готовы переводить диалог по безопасности в режим многолетних переговоров

Москва не готова переводить диалог по гарантиям безопасности в формат многолетних переговоров. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, речь идет о серьезной угрозе для России.

«Президент Путин уже неоднократно говорил, что мы не готовы к переведению всего этого диалога в режим многолетних переговоров, потому что в противном случае это режим, который будет вестись параллельно конкретным действиям стран НАТО и Соединенных Штатов по вооружению Украины, по втягиванию Украины в военную инфраструктуру НАТО и по постепенному абсорбированию Украины со стороны НАТО. Поэтому это не может отвечать нашим интересам. Более того, это представляет для нас угрозу, и мы в интересах нашей страны обязаны реагировать на эту угрозу и принимать те меры, которые будут минимизировать наступающие риски», - сказал Песков агентству РИА Новости.

Также Песков отметил, что наличие определенных каналов для диалога с США является плюсом в работе с нынешней американской администрацией. Тем не менее, по словам главы пресс-службы Кремля, во всех остальных отношениях пока можно выделить только минусы.