Разработчики «Спрута» назвали его предназначение в ВДВ

Возможность десантирования и хода по воде позволяют самоходной десантируемой противотанковой пушке «Спрут» не только прикрывать военнослужащих ВДВ во время высадки, но и максимально быстро уничтожать орудия и танки противника. При этом за счет малого веса машина способна быстро уйти из-под огня и зайти противнику в тыл с любого направления и ландшафта, пока тяжелые танки будут пытаться найти путь к «Спруту». Об этом в эфире «Военной приемки» рассказал начальник управления НИОКР Курганмашзавода Сергей Котелевский.

«”Абрамсы”, “Леопарды” - у них вес 56-60 тонн. Вес “Спрута” - 18 тонн в варианте для десантирования парашютным способом. Берем худший вариант: откуда-то появился неизвестный противник, нужно немедленно реагировать на появление. Пожалуйста, воздушно-десантные войска. Авиация выдвигается, осуществляет высадку парашютным способом, “Спруты” занимают линию обороны и наносят мощное огневое поражение как пехоты, так и всех противотанковых средств, которые будут у противника, включая самые мощные танки. Эта машина для этого и предназначена», - объяснил разработчик.

Смотрите новый выпуск программы «Военная приемка. Спрут. Танк для десанта» на сайте телеканала «Звезда», а также на канале в YouTube и в приложении SMART.TV. В этом выпуске вы увидите, на что способен самый мощный в мире легкий танк «Спрут», который при этом официально является самоходной десантируемой противотанковой пушкой. А ведущий программы покажет самые суровые испытания этой машины на территории 12-го ЦНИИ Министерства обороны.