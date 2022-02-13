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Экипаж «Спрута» показал устойчивость легкого танка при помощи чая

Владимир Расходчиков
10:03 13.02.2022
Благодаря небольшой массе и мощной трансмиссии «Спрут» успешно преодолел специальную полосу препятствий даже несмотря на большие сугробы.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Самоходная десантируемая противотанковая пушка «Спрут» прошла испытания на стабильность хода по специальной грунтовой дороге. Экипаж легкого танка на скорости 60 км/ч успешно преодолел заснеженную зону на полигоне 38-го научно-исследовательского испытательного института бронетанкового вооружения и техники в Кубинке. 

Чтобы продемонстрировать плавность езды даже по таким серьезным ухабам, ведущий «Военной приемки», находясь на «Спруте» во время движения, попробовал устроить импровизированное чаепитие. Благодаря мощной подвеске и почти полному отсутствию качки - ему это удалось. 

Смотрите новый выпуск программы «Военная приемка. Спрут. Танк для десанта» на сайте телеканала «Звезда», а также на канале в YouTube и в приложении SMART.TV. В этом выпуске вы увидите, на что способен самый мощный в мире легкий танк «Спрут», который при этом официально является самоходной десантируемой противотанковой пушкой. А ведущий программы покажет самые суровые испытания этой машины на территории 12-го ЦНИИ Министерства обороны.

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