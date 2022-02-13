Экипаж «Спрута» показал устойчивость легкого танка при помощи чая

Самоходная десантируемая противотанковая пушка «Спрут» прошла испытания на стабильность хода по специальной грунтовой дороге. Экипаж легкого танка на скорости 60 км/ч успешно преодолел заснеженную зону на полигоне 38-го научно-исследовательского испытательного института бронетанкового вооружения и техники в Кубинке.

Чтобы продемонстрировать плавность езды даже по таким серьезным ухабам, ведущий «Военной приемки», находясь на «Спруте» во время движения, попробовал устроить импровизированное чаепитие. Благодаря мощной подвеске и почти полному отсутствию качки - ему это удалось.

Смотрите новый выпуск программы «Военная приемка. Спрут. Танк для десанта» на сайте телеканала «Звезда», а также на канале в YouTube и в приложении SMART.TV. В этом выпуске вы увидите, на что способен самый мощный в мире легкий танк «Спрут», который при этом официально является самоходной десантируемой противотанковой пушкой. А ведущий программы покажет самые суровые испытания этой машины на территории 12-го ЦНИИ Министерства обороны.