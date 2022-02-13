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Названа особенность орудия «Спрута», позволяющая уничтожить любой танк

Владимир Расходчиков
10:06 13.02.2022
Созданный для нужд десанта «Спрут» был оснащен крупным орудием калибра 125 мм, что позволяет ему вести огонь даже противотанковыми ракетами.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Орудие самоходной десантируемой противотанковой пушки «Спрут» предназначено для стрельбы не только обычными снарядами, но и для использования противотанковых ракет, как на танках Т-72Б3 и Т-90. Большой калибр танковой пушки - 125 мм, позволяет вести бой ракетами на дистанции до 5 километров, задолго до того, как танк условного противника сможет приблизиться к «Спруту». Об этом в эфире «Военной приемки» рассказал начальник управления НИОКР Курганмашзавода Сергей Котелевский.

«Пушка позволяет поражать все танки условного противника на дальностях до 5-ти километров, потому что она стреляет управляемой ракетой, чего нет у танков противника. И в случае дуэльной ситуации мы можем его поражать с 5-ти километров, он же должен подъехать к нам где-то минимум на 2 километра. Машина не подпустит к себе ни один танк противника на дальность выстрела для поражения этой машины. Он будет поражен не дойдя до этих позиций», - заявил разработчик.

Современные системы управления огнем и автомат заряжания позволяют «Спруту» выстрелить 6-8 снарядов за одну минуту, при этом для поражения большинства целей будет достаточно одного попадания. Несмотря на грозное вооружение, эта машина создавалась для нужд десанта и разработчиками предусмотрена возможность ее десантирования с воздуха и с воды. Поэтому техника получилась достаточно легкая и маневренная, ее вес составляет всего 18 тонн. По словам Сергея Котелевского, мощное орудие и малая масса позволяют «Спруту» эффективно выполнять задачи по доставке десанта и его прикрытию.

«Задача боевой машины десанта – это доставить десант к месту применения, поддержка десанта огнем, как в наступлении, так и в обороне. У «Спрута» вроде бы та же задача: поддержка десанта огнем. Но мощность вооружения, мощность боеприпасов, применяемая в этой машине, позволяет ему очень хорошо бороться с танками противника», - объяснил представитель НИОКР Курганмашзавода.

Смотрите новый выпуск программы «Военная приемка. Спрут. Танк для десанта» на сайте телеканала «Звезда», а также на канале в YouTube и в приложении SMART.TV. В этом выпуске вы увидите, на что способен самый мощный в мире легкий танк «Спрут», который при этом официально является самоходной десантируемой противотанковой пушкой. А ведущий программы покажет самые суровые испытания этой машины на территории 12-го ЦНИИ Министерства обороны.

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