Грузию потрясло землетрясение магнитудой 6,2

В Грузии произошло землетрясение магнитудой 6,2. Эпицентр находился в районе села Самеба на юге страны, сообщает Университет Илии. Толчки были настолько мощными, что их ощутили жители Тбилиси и Батуми.

Проживающие в столице массово вышли на улицы, пишет ТАСС. О разрушениях, возможных жертвах и пострадавших в результате удара стихии пока не сообщается.

Кроме того, землетрясения произошли также в Армении и Азербайджане, сообщает Sputnik-Грузия. В Армении магнитуда не превысила 5, в некоторых районах жители остались без электричества. В Азербайджане сила толчков была немного слабее (3,5). Люди там также вышли на улицы и боятся возвращаться в свои дома, опасаясь новых толчков.