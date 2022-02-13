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Грузию потрясло землетрясение магнитудой 6,2

Ян Брацкий
22:00 13.02.2022
Подземные толчки также ощутили жители Армении и Азербайджана.
© Видео: @GeorgiaPictures, Twitter © Фото: Muhammad Fauzy ZUMAPRESS.com Globallookpress
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В Грузии произошло землетрясение магнитудой 6,2. Эпицентр находился в районе села Самеба на юге страны, сообщает Университет Илии. Толчки были настолько мощными, что их ощутили жители Тбилиси и Батуми.

Проживающие в столице массово вышли на улицы, пишет ТАСС. О разрушениях, возможных жертвах и пострадавших в результате удара стихии пока не сообщается.

Кроме того, землетрясения произошли также в Армении и Азербайджане, сообщает Sputnik-Грузия. В Армении магнитуда не превысила 5, в некоторых районах жители остались без электричества. В Азербайджане сила толчков была немного слабее (3,5). Люди там также вышли на улицы и боятся возвращаться в свои дома, опасаясь новых толчков.

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