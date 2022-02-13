В украинском нацотборе на «Евровидение» победила певица из базы «Миротворца»

Певица Alina Pash представит Украину на музыкальном конкурсе «Евровидение - 2022». Об этом свидетельствуют результаты национального отбора, состоявшегося в субботу, 12 февраля.

Рэп-исполнительница получила наивысшее количество баллов по итогам голосования жюри и второе место в зрительском отборе, по сумме баллов она оказалась на первом месте. На конкурсе в Италии Alina Pash исполнит песню «Тіні забутих предків» («Тени забытых предков») на украинском и английском языках.

Певица внесена в базу «Миротворца» в 2019 году из-за посещения ею Москвы и Крыма в 2015 году, о чем она сама рассказала в одном из интервью. В субботу несколько десятков человек собрались у места проведения отбора на акцию протеста против участия певицы в конкурсе, сообщает ТАСС.

«Евровидение - 2022» пройдет в Турине после прошлогодней победы итальянской группы Maneskin. Полуфиналы состоятся 10 и 12 мая, финал - 14 мая.