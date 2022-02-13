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На Украине заявили, что ситуация с безопасностью позволяет совершать полеты в страну

Роман Захаров
16:33 13.02.2022
На предприятии «Украэрорух» в то же время отметили, что «ситуация может меняться достаточно оперативно».
На Украине заявили, что ситуация с безопасностью позволяет совершать полеты в страну
© Фото: Oleg Magni, Pexels
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Настоящая ситуация с безопасностью позволяет без каких-либо ограничительных мер использовать воздушное пространство над Украиной. Соответствующее заявление сделал руководитель государственного предприятия по обслуживанию воздушного движения «Украэрорух» Андрей Ярмак.

«Сегодняшняя ситуация в воздушном пространстве Украины, в том числе с безопасностью, позволяет совершать без ограничения полеты в Украину, из Украины и над Украиной», - сказал Ярмак в эфире «Украины 24».

Он в то же время подчеркнул, что «ситуация может меняться достаточно оперативно», и обратил внимание, что существует «множество протоколов касательно того, как действовать в тех или иных обстоятельствах».

Ранее издание «Страна.ua», ссылаясь на украинского авиаперевозчика SkyUp, сообщило, что мировые страховые компании уведомили авиакомпании на Украине о приостановке страхования воздушных судов при полетах над территорией государства из-за якобы существующего риска начала боестолкновений. В связи с этим лизингодатели потребовали от украинских авиационных компаний вернуть все лайнеры на территорию Евросоюза.

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