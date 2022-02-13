В стране и мире Четыре человека были ранены после вечеринки Джастина Бибера в Голливуде Иван Линдеманн Все пострадавшие госпитализированы. Сам певец к моменту инцидента уже покинул ресторан. © Фото: Scott Rodgerson, Unsplash Читайте нас на: В Западном Голливуде неподалеку от ресторана, где выступал Джастин Бибер, произошла стрельба. В результате четыре человека получили ранения. Все пострадавшие госпитализированы, сообщает CNN. Врачи оценивают их состояние как стабильное. По данным телеканала, стрельбе предшествовала драка. Из-за чего она завязалась, пока неясно. Сам Бибер к моменту инцидента уже покинул ресторан. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика