Четыре человека были ранены после вечеринки Джастина Бибера в Голливуде
Все пострадавшие госпитализированы. Сам певец к моменту инцидента уже покинул ресторан.
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В Западном Голливуде неподалеку от ресторана, где выступал Джастин Бибер, произошла стрельба. В результате четыре человека получили ранения.
Все пострадавшие госпитализированы, сообщает CNN. Врачи оценивают их состояние как стабильное.
По данным телеканала, стрельбе предшествовала драка. Из-за чего она завязалась, пока неясно. Сам Бибер к моменту инцидента уже покинул ресторан.