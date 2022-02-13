Умерла озвучившая Умку актриса дубляжа Маргарита Корабельникова

Шеф-редактор «Союзмультфильма» Сергей Капков сообщил печальную новость: в возрасте 90 лет умерла заслуженная артистка РСФСР, актриса дубляжа Маргарита Корабельникова, озвучившая медвежонка Умку, Пьеро из «Приключений Буратино», Вовку из «Возвращения блудного попугая». По его словам, Корабельниковой не стало еще в декабре прошлого года, однако узнал об этом он только сейчас.

«Вчера узнал, что еще в декабре скончалась Маргарита Павловна Корабельникова - голос нашего детства, тот самый Умка. А еще Пьеро, Антошка с картошкой, Гунька из "Незнайки", Вовка из "Блудного попугая" и сотни-сотни героев радиопостановок и сказок с виниловых пластинок, голоса мальчишек и девчонок из старых игровых фильмов (ведь детей всегда дублировали профессиональные актрисы)», - написал Капков на своей странице в Facebook.

Он также напомнил, что в последний раз Маргарита Корабельникова появилась на экране в 2008 году, снявшись в документальном сериале «Фабрика чудес».

Артистка родилась 19 июня 1931 года в Кишиневе. В 1953 году окончила Театральное училище имени Бориса Щукина. Работала в московском Театре Ермоловой, затем в Московском Драматическом театре. С 1956 года - актриса киностудии имени Горького. С 1965 года являлась первой ведущей телепрограммы «Будильник». Потом талант привел Корабельникову на киностудию «Союзмультфильм», благодаря чему ее голосом заговорили многие герои известных советских мультфильмов.