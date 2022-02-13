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«Подумали, хлопки какие-то»: жительница Среднеуральска рассказала о стрельбе в жилом доме

Анна Назайкина
14:20 13.02.2022
В настоящий момент место происшествия оцеплено, мотивы стрелявшего мужчины уточняются.
© Видео: VK, vp_news © Фото: VK, vp_news
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Неизвестный мужчина открыл стрельбу из окна квартиры в Среднеуральске в Свердловской области, передает ТАСС, ссылаясь на источник в экстренных службах.

«Несколько раз выстрелил из окна. Двор оцеплен. Мотивы уточняются», - говорится в сообщении.

Продавец в местном магазине на Советской улице Анастасия Белонога в беседе со «Звездой» рассказала, что слышала звуки выстрелов, но изначально подумала, что это хлопки. Девушка отметила, что район не благополучный, часто происходит стрельба, что-то криминальное.

«Мы подумали, что это хлопки какие-то… Как металлической дверь хлопали. Это буквально в паре домов от нас. Наряды полиции видели. Пару машин проехали мимо нас», - сказала жительница города.

По предварительной информации, мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения, в результате происшествия никто не пострадал.

По данным Telegram-канала Shot, что мужчину задержали. На допросе он, как утверждается, рассказал правоохранителям, что решил расправиться с женой из-за постоянных конфликтов.

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