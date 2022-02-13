«Спрут» сбросили с высоты для проверки десантирования с экипажем: кадры испытаний

Самоходная десантируемая противотанковая пушка «Спрут» успешно прошла копровые испытания для подготовки к десантированию машины из самолета. Легкий танк сбрасывали с высоты в 4,15 и 6,15 метра. При подобном падении сила удара о бетонное основание эквивалентна той, которая происходит при десанте с самолета. В эфире программы «Военная приемка» начальник управления НИОКР Курганмашзавода Сергей Котелевский отметил, что подобные испытания подтвердили, что «Спрут» можно десантировать с экипажем внутри.

«В этой машине может десантироваться экипаж внутри машины. И для того, чтобы подтвердить безопасность, мы как раз проводили эти испытания. Бросали машину максимально с 6-ти метров 15-ти сантиметров. Машина полностью подтвердила, что она держит все перегрузки, все исправно, ничего не ломается, никуда не отлетает. Мы потом завелись, поездили по кругу, поработали прицельным комплексом, проверили досконально, вскрыли все люки, проверили все системы. Все работает», - сообщил специалист.

Смотрите новый выпуск программы «Военная приемка. Спрут. Танк для десанта» на сайте телеканала «Звезда», а также на канале в YouTube и в приложении SMART.TV. В этом выпуске вы увидите, на что способен самый мощный в мире легкий танк «Спрут», который при этом официально является самоходной десантируемой противотанковой пушкой. А ведущий программы покажет самые суровые испытания этой машины на территории 12-го ЦНИИ Министерства обороны.