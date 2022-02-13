Демонстрация скорости и проходимости: кадры подготовки новой БМП БТ-3Ф к госиспытаниям

Новый арктический бронетранспортер с газотурбинным двигателем разработки Курганмашзавода готовится к госиспытаниям.

По рыхлому снегу на облегченных, более широких гусеницах, созданных курганскими машиностроителями, в качестве эксперимента, в единственном экземпляре. Как и машина, щеголяющая в этой обновке по испытательному полигону.

Один из самых свежих в семействе перспективных разработок Курганмашзавода - бронетранспортер БТ-3Ф в арктической окраске. Впервые на камеру демонстрирует скорость и проходимость в зимних условиях.

Они даже на испытательную трассу выходят строго по старшинству. Впереди - БМП-3, в новой, дополнительной, а с прошлого года обязательной для всех машин, поступающих в войска, защитой от кумулятивных снарядов. Следом - не отстает БТ-3Ф. Он создан на базе «тройки», задача у бронемашин одна - переброска личного состава. Но, как подчеркивают разработчики, у БТ принципиально иной уровень комфорта.

Вместо металлических скамеек - индивидуальные кресла с подголовниками. Количество посадочных мест также увеличено. В БТ-3Ф могут перемещаться 14 бойцов. И не только перемещаться, но и следить за обстановкой вокруг. Не выходя из машины. По периметру установлены камеры наблюдения. В салоне несколько мониторов, которые транслируют происходящее в реальном времени. А еще, как в легковом автомобиле, здесь находится кондиционер для охлаждения в жару. Все же машина рассчитана на северные, арктические широты.

Если горючего достаточно, то находиться в салоне нового бронетранспортера можно несколько суток подряд. Машину можно оставить в сорокаградусный мороз больше чем на 30 часов. А после она заведется. Это показывают результаты многолетних испытаний - периодических и специальных, которые проходит «тройка» - старший брат БТ-3Ф, в цехах и на полигоне предприятия разработчика.

Дизельное топливо, масло в двигателе, охлаждающая жидкость на время испытания остаются в БМП-3. И, естественно, они промерзли. Так вот один из основных показателей, который тестируется в ходе этой проверки - сумеет ли система предпускового подогрева разогреть их до рабочего состояния. Закладывается на это не более получаса.

Курганские машиностроители уверены - БТ-3Ф в ближайшие год- два выйдет на стадию госиспытаний и успешно их пройдет. Задача от Минобороны будет выполнена. И войска получат транспортер нового поколения. Способный преодолевать болота и топи тундры, проходить снежные заносы, и быть максимально комфортным для мотострелков и десантников.

Материал подготовили: Виктория Ивашечкина, Анатолий Бородкин, Николай Баранов