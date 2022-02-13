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Смоделировать ядерный взрыв: кадры испытаний ЭМИ на «Спруте»

Владимир Расходчиков
10:54 13.02.2022
Несмотря на мощнейший электромагнитный импульс специальной установки в 12-ом ЦНИИ, электроника «Спрута» продолжила свою работу и машина не получила никаких повреждений.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Самоходная десантируемая противотанковая пушка «Спрут» успешно выдержала испытание на работу электроники, при котором моделировался эффект ЭМИ после ядерного взрыва. Чтобы военные специалисты смогли в полной мере получить такое явление в 12-м ЦНИИ была построена абсолютно новая и не имеющая аналогов в мире установка, для создания электромагнитных импульсов произвольной поляризации, то есть, во всех направлениях. Предыдущие поколения подобных устройств могли проводить лишь горизонтальную или вертикальную составляющую импульса. Об этом в эфире «Военной приемки» сообщил старший научный сотрудник научно-испытательного отдела 12-го ЦНИИ Сергей Захаров.

«Да, эта установка единственная в мире. Раньше мы проводили испытания на двух установках. Они тоже воспроизводит электромагнитный импульс высотного ядерного взрыва, но эти установки делают раздельные воздействия. Одна из них делает горизонтальную составляющую электромагнитного импульса, другая - вертикальную. В 2015 году была поставлена задача создать мобильную уникальную установку, которая сможет воспроизводить электромагнитный импульс высотного ядерного взрыва произвольной поляризации. И такая установка в 2020 году была принята на вооружение», - объяснил специалист 12-го ЦНИИ.

При включении данной установки антенны начинают излучают импульс, который моделирует ЭМИ при ядерном взрыве. При этом испытуемая техника ставится в непосредственной близости от источника излучения, а все люди на объекте уходят в специальный бункер, где следят за ходом испытаний. Оставаться на улице во время включения установки опасно для здоровья. 

Смотрите новый выпуск программы «Военная приемка. Спрут. Танк для десанта» на сайте телеканала «Звезда», а также на канале в YouTube и в приложении SMART.TV. В этом выпуске вы увидите, на что способен самый мощный в мире легкий танк «Спрут», который при этом официально является самоходной десантируемой противотанковой пушкой. А ведущий программы покажет самые суровые испытания этой машины на территории 12-го ЦНИИ Министерства обороны.

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