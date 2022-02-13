Пережить два взрыва: кадры испытаний «Спрута» ударной волной

Самоходная десантируемая противотанковая пушка «Спрут» успешно выдержала два испытания взрывной волной, которые проводились на территории 12-го ЦНИИ Министерства обороны про помощи ударной трубы УТ-5000. Легкий танк пережил сильнейший удар, способный смять машину, в лоб и в правый борт корпуса. У «Спрута» лишь погнулся волнорез и сорвался один из болтов крепления щитка приборов водителя. После проведенных испытаний экипаж противотанковой пушки спокойно завел ее и продолжил движение, как ни в чем не бывало.

Если бы во время взрыва внутри «Спрута» находились люди - они бы тоже не пострадали. Об этом в эфире программы «Военная приемка» заявил старший инженер-испытатель научно-испытательного отдела 12 ЦНИИ Александр Лапин.

«Выжили бы все! Внутри объекта испытаний были установлены датчики и система измерения на местах механика-водителя и командира, которые подтвердили это», - объяснил сотрудник 12 ЦНИИ.

Смотрите новый выпуск программы «Военная приемка. Спрут. Танк для десанта» на сайте телеканала «Звезда», а также на канале в YouTube и в приложении SMART.TV. В этом выпуске вы увидите, на что способен самый мощный в мире легкий танк «Спрут», который при этом официально является самоходной десантируемой противотанковой пушкой. А ведущий программы покажет самые суровые испытания этой машины на территории 12-го ЦНИИ Министерства обороны.