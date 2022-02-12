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Новый многофункциональный медцентр в Тюмени начнет работу с COVID-больными

Анна Назайкина
09:04 12.02.2022
Было отмечено, что после улучшения эпидобстановки медучреждение будет функционировать в обычном режиме.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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В Тюмени торжественно открыли новый многопрофильный медицинский центр «Тюмень-2» группы компаний «Мать и дитя». Его построили специалисты военно-строительной компании Минобороны.

Все работы завершили в рекордные сроки - меньше, чем за полгода. Площадь нового лечебного учреждения - около пяти тысяч квадратных метров. Стационар рассчитан на 80 коек, в том числе 12 реанимационных.

«Новый госпиталь начинает работу в качестве стационара для лечения пациентов с COVID-19. После улучшения эпидобстановки медучреждение будет функционировать в обычном режиме», - сообщили в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Все палаты оборудованы системой подачи кислорода. В клинике созданы лучшие условия для оказания высококвалифицированной помощи по нескольким направлениям - это и акушерство, и педиатрия, и хирургия, и кардиология; лучевая и лабораторная диагностика.

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