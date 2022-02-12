Экипажи Ил-38 нашли и обезвредили «вражеские» субмарины в Тихом океане

Противолодочные самолеты Ил-38 и Ил-38Н морской авиации Тихоокеанского флота (ТОФ) установили минные заграждения на учениях в Авачинском заливе у берегов Камчатки. Перед этим летчики провели морскую разведку для поиска «вражеских» субмарин.

Экипажи вылетели на поиск подводных лодок условного противника с аэродромов базирования рано утром. Летчики провели морскую разведку и нашли подводные цели при помощи радиолокационных станций и гидроакустических средств поиска.

В заданном районе противолодочные самолеты с воздуха установили минные заграждения на маршрутах возможного развертывания кораблей и действий подводных лодок «неприятеля».

Для отработки совместного поиска «вражеских» подлодок были задействованы три противолодочных самолета Ил-38 и один Ил-38Н. Роль субмарин условного противника выполняли подводные лодки Тихоокеанского флота.

В соответствии с планом подготовки Вооруженных сил РФ на 2022 год, в январе-феврале во всех зонах ответственности флотов проводится серия военно-морских учений под общим руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Николая Евменова. Они направлены на отработку действий сил ВМФ и ВКС по защите российских национальных интересов в океане, а также противодействие военным угрозам с морских и океанских направлений.

Учения охватывают акватории морей, прилегающих к российской территории, а также оперативно важные районы Мирового океана. Отдельные учения пройдут в акваториях Средиземного, Северного, Охотского морей, в северо-восточной части Атлантического океана и в Тихом океане.

Всего к участию в мероприятиях привлекается свыше 140 боевых кораблей и судов обеспечения, более 60 летательных аппаратов, 1000 единиц военной техники, около 10 тысяч военнослужащих.

Материал подготовили Анна Касаткина и Олег Давыденко.