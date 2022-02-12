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The Spectator указал на ошибки Запада, которые «подсветил» Путин

Анна Касаткина
04:28 12.02.2022
Споры вокруг украинского кризиса показывают слабость западных стран как единого блока, считает автор статьи.
The Spectator указал на ошибки Запада, которые «подсветил» Путин
© Фото: Пресс-служба президента РФ
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Британский журнал The Spectator опубликовал статью о ситуации вокруг Украины под заголовком «Почему Путин побеждает». Автор материала полагает, что события последних дней позволили российскому лидеру «изобличить» Запад и показать его слабости всему миру.

«Путин изобличил "Запад" как некое теоретическое построение - скорее пережиток далекий от современных реалий пережиток истории», - говорится в статье.

Как отмечается, разных миров - Востока и Запада - более не существует. У РФ есть различные уровни взаимодействия с отдельными европейскими и североамериканскими странами, указывает автор статьи.

Споры вокруг украинского кризиса, по его мнению, указывают на слабость западных стран как единого блока. Помимо этого, многие из них до сих пор не могут выбрать четкого пути взаимодействия с Москвой, что только играет ей на руку, говорится в материале.

Успех Путина при этом заключается в демонстрации неспособности Запада прийти к согласию, в том числе, по вопросу новых санкций. Как уточняет автор, «НАТО еще никогда не выглядела так жалко, а правительства западных стран не были так разделены».

На Западе в последние недели заявляют о «готовящемся вторжении России на Украину». На этом фоне Вашингтон, Лондон и Евросоюз угрожают Москве новыми санкциями. Москва неоднократно заверяла в отсутствии агрессивных планов в отношении Украины. В МИД РФ происходящее назвали информационной войной, отметив, что Запад пытается дискредитировать справедливые требования России по гарантиям безопасности и оправдать свои геополитические устремления. 

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