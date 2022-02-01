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Президент РФ поздравил патриарха Кирилла с годовщиной интронизации

Елизавета Потейчук
22:56 01.02.2022
Помимо добрых слов Владимир Путин приподнес патриарху букет белых роз.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Президент России Владимир Путин поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 13-й годовщиной его интронизации. Российский лидер подчеркнул, что данное событие является особенным для всей страны, а не только для РПЦ. Также Путин отметил рост значимости Русской православной церкви для общественной жизни.

«Все, что вы делаете для укрепления мира, согласия в России, в нашей стране, что вы делаете для поддержания социального самочувствия в обществе, чрезвычайно важно для нашей страны. Я вас еще раз поздравляю и желаю всего самого лучшего», - заявил президент.

Более того, глава российского государства вручил патриарху букет белых роз. В свою очередь, патриарх Кирилл выразил сердечную благодарность Путину и добавил, что церковь на протяжении всей своей истории всегда стремилась делать все возможное для того, чтобы человеку было лучше, и чтобы лучше становился он сам.

«Вот эта двуединая задача - она всегда озабочена условиями, в которых люди живут: материальных, духовных условиях, и она озабочена тем, чтоб вне зависимости даже от некоторых трудностей, с которыми человек сталкивается постоянно, шло духовное возрастание личности», - говорит он.

Патриарх указал на то, что именно возрастание личности стоит в качестве задачи перед церковью 2000 лет, и с этой целью она справлялась «не всегда с полным успехом». Но сейчас, говорит патриарх Кирилл, РПЦ делает все, чтобы человек возрастал духовно, интеллектуально и даже физически становился здоровее.

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