В Роскосмосе предупредили о летящем к Земле огромном астероиде

Космическая глыба приближается к Земле на огромной скорости. Об этом сообщили эксперты Роскосмоса. По их оценкам, размеры астероида в четыре раза превышают высоту Эйфелевой башни. Максимально близко к нашей планете космическое тело приблизится 4 марта.

«К Земле приближается крупный астероид 138971 (2001 CB21). Диаметр космического тела примерно 1,3 км, то есть он в 4 раза выше Эйфелевой башни… астероид пролетит вблизи планеты 4 марта», - говорится в сообщении Telegram-канала «Роскосмоса».

Никакой угрозы для землян астероид не представляет, поспешили уточнить в госкорпорации. Глыба пролетит мимо на расстоянии 4,8 миллиона километров. Это более чем в 10 раз превышает расстояние от Земли до Луны.