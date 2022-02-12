В Краснодаре прошли памятные мероприятия в честь освободивших город в 1943 году

В Краснодаре почтили память героев-освободителей города от немецких оккупантов. За полгода, что нацисты удерживали столицу Кубани, их жертвами стали около 13 тысяч мирных жителей. Именно в этом городе прошел первый в СССР судебный процесс по делу о деятельности оккупантов и их пособников.

Рабочие трамвайного депо оклеили вагоны символикой в честь дня освобождения Краснодара и фотографиями военных лет. Они выехали на линию, чтобы напомнить горожанам о том, как и благодаря кому им досталось мирное небо над головой.

Война началась 22 июня 1941-го года, а уже в сентябре немецкие самолеты бомбили Кубань и Краснодар. К августу 1942-го немцы подошли к городу. Против его защитников немцы сосредоточили огромные силы. Краснодар штурмовали восемь гитлеровских дивизий при мощной поддержке танков, артиллерии и авиации. Однако, кубанская столица держалась неделю и только когда основные части нашей армии отошли на новые рубежи, было принято решение оставить Краснодар. Началась оккупация города, которая пролилась 186 дней. За это время фашисты убили и замучили 13 тысяч местных жителей.

«Были уничтожены представители еврейского населения, это еще в начале оккупации, а к концу, уже в порядке устрашения, немецкие воинские части, тыловые, которые отвечали за порядок в городе, они производили и показательные повешения», - рассказал кандидат исторических наук, член Краснодарского регионального отделения Российского военно-исторического общества Илья Киселев.

К февралю 1943-го года ситуация на фронте после поражения гитлеровцев в Сталинграде резко изменилась и уже они пытались спастись от окружения и скорее отступить. Наша армия стремительно продвигалась в сторону Краснодара. И чем ближе она походила, тем больше паники в приказах гитлеровского командования наблюдалось.

«Заминировать и взорвать все жизненно важные здания в городе и уничтожить продовольственные склады. Для местного населения ввести комендантские часы с 16:00 до 05:00 утра», - говорится в сохранившемся приказе начальника тылового района полковника Шмидт-Брюккена от 7 февраля 1943-го года.

Когда стало понятно, что город фашистам не удержать - немцы и вовсе приступили к тактике поголовного террора. Но неизбежного уже было не миновать. Ночью 12 февраля наши войска вошли в Краснодар. В рядах освободителей был, тогда еще юный Николай Тимофеевич Литвин. Сейчас ему уже 98 лет, но он прекрасно помнит, как жители разрушенного города встречали своих освободителей.

«Хлопцы, нема нимцы, хлопцы, нимцы тикают. Подходим, человек 50 женщин и детей, все бегут целуются и несут, кто картошку, кто яблоко», - вспомнил Николай Тимофеевич.

И немцы действительно бежали. Утром 12 февраля над Краснодаром взвился красный флаг, который сейчас хранится на самом видном месте в городском музее - заповеднике имени Фелицина.

«Именно в нашем музее хранится главная реликвия, связанная с освобождением Краснодара, это данный Красный флаг, 121-го горного мотострелкового полка, который был водружен на здание крайкома на углу улиц Красной и Ворошилова, ныне это Красная и Гимназическая», - рассказала младший научный сотрудник музея-заповедника имени Фелицина Евгения Канашина.

Впереди еще оставались два года смертельной схватки с врагом, но в том февральском освобожденном Краснодаре 1943-го года уже никто не сомневался в том, что победа будет точно за нами.​