Спорт «We Will RОС You»: МИД РФ опубликовал ролик в поддержку российских олимпийцев Анна Касаткина Дипломаты из постпредств РФ при ООН и других международных организациях в Женеве выполнили движения под композицию группы Queen. © Фото: Пресс-служба МИД РФ Читайте нас на: Российские дипломаты поддержали сборную России на Олимпиаде в Пекине, разместив мотивирующий ролик. Видео опубликовано в официальном Telegram-канале МИД РФ. «Российские дипломаты поддерживают наших на зимних Олимпийских играх в Пекине! Желаем дорогим спортсменам успехов, побед и новых достижений!», - говорится в подписи к видеоролику. На кадрах запечатлены дипломаты из постпредств РФ при ООН и других международных организациях в Женеве. На местах, а также на фоне штаб-квартиры Международного олимпийского комитета в Лозанне они совершают движения под композицию группы Queen «We Will Rock You». Песня стала неофициальным гимном российской сборной, так как на слух перекликается с названием Российского олимпийского комитета на английском Russian Olympic Committee (ROC) - We Will RОС You. Россия находится на восьмом месте в медальном зачете Олимпиады (2-4-6). Возглавляют рейтинг по убыванию Германия, Норвегия и Нидерланды.