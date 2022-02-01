В Киеве стартовал двухнедельный дипломатический марафон по безопасности

Премьер-министры сразу нескольких государств сегодня прибыли в Киев. На Украине 1 февраля стартовали так называемые две недели интенсивной дипломатии, которые на днях анонсировали власти Киева. Первым прилетел глава польского правительства Матеуш Моравецкий и начал свой визит с объявления о скорых поставках вооружения Украине.

«Мы готовы передать Украине несколько десятков тысяч штук артиллерийских боеприпасов, комплексы ПВО GROM, легкие минометы, а также разведывательные дроны и другого рода оружие оборонительного характера», - сказал Моравецкий.

Далее за премьером Польши приедет глава правительства Нидерландов Марк Рютте. Он также сделал воинственные заявления перед отлетом на Украину. Рютте пригрозил России некими жесткими мерами в случае ее якобы «вторжения на Украину».

Кроме того, Украина очень ждет и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который задержался с вылетом из-за ожидания результатов теста на COVID-19 из-за контактов с заболевшей накануне главой МИД Соединенного Королевства Элизабет Трасс. Джонсон намеревался провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, однако в парламенте слишком долго пришлось оправдываться за скандал с вечеринками в канцелярии в период локдауна. Несостоявшийся звонок в Москву стал новым поводом для критики.

Накануне встречи с партнерами с Запада президент Украины Владимир Зеленский выступил в Верховной раде, где открыли весеннюю сессию. Зеленский в своей речи перед депутатами все-таки призвал особенно не рассчитывать на то, что придет помощь из-за рубежа.

«Во всем всегда нужно надеяться только на собственные силы. У нашей родины есть много друзей. И мы им еще раз благодарны. Но у друзей есть своя родина. Не забывайте об этом. Мы должны рассчитывать только на себя», - подчеркнул украинский лидер.

Рада встретила указ президента аплодисментами, а подпись в документе появилась прямо во время выступления. Согласно тексту указа, в ближайшие три года численность Вооруженных сил Украины увеличится на 100 тысяч человек, при этом дополнительно будет создано 20 армейских бригад. Когда Зеленский покинул зал, трибуну заняли депутаты с флагами США, Британии и Канады и на английском языке стали благодарить за военную помощь.

Кроме того, сегодня же министр обороны Украины Алексей Резников объявил о поставке Киеву очередной партии боеприпасов из США. Уже шестой по счету американский транспортник доставил еще 84 тонны снарядов различного калибра для ВСУ.