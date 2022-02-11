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Неприступные «Бастионы»: расчеты береговых ракетных комплексов ЧФ совершили марш на полигоны в Крыму и Краснодарском крае

08:18 11.02.2022
В учении задействовано более 40 единиц военной и специальной техники.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Расчеты береговых ракетных комплексов «Бастион» Черноморского флота совершают марш-бросок на полигоны. Дислоцированные в Крыму и Краснодарском крае подразделения развертывают системы для нанесения «ударов» по морским целям.

«Дивизионы мобильных береговых ракетных комплексов (БРК) “Бастион” из состава береговых ракетно-артиллерийских бригад Черноморского флота, дислоцированных в Крыму и Краснодарском крае, совершили марши в назначенные районы для выполнения учебно-боевых задач», - сообщили в Минобороны.

Во время тренировки расчеты определяют координаты кораблей условного противника и выполняют электронные пуски. Еще одна задача - вывести комплексы «Бастион» из-под удара «неприятеля».

В общей сложности в тренировке задействованы более 40 единиц техники.

Материал подготовили Анна Назайкина и Андрей Работнов

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