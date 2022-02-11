Неприступные «Бастионы»: расчеты береговых ракетных комплексов ЧФ совершили марш на полигоны в Крыму и Краснодарском крае
Расчеты береговых ракетных комплексов «Бастион» Черноморского флота совершают марш-бросок на полигоны. Дислоцированные в Крыму и Краснодарском крае подразделения развертывают системы для нанесения «ударов» по морским целям.
«Дивизионы мобильных береговых ракетных комплексов (БРК) “Бастион” из состава береговых ракетно-артиллерийских бригад Черноморского флота, дислоцированных в Крыму и Краснодарском крае, совершили марши в назначенные районы для выполнения учебно-боевых задач», - сообщили в Минобороны.
Во время тренировки расчеты определяют координаты кораблей условного противника и выполняют электронные пуски. Еще одна задача - вывести комплексы «Бастион» из-под удара «неприятеля».
В общей сложности в тренировке задействованы более 40 единиц техники.
Материал подготовили Анна Назайкина и Андрей Работнов