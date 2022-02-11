Армия Неприступные «Бастионы»: расчеты береговых ракетных комплексов ЧФ совершили марш на полигоны в Крыму и Краснодарском крае В учении задействовано более 40 единиц военной и специальной техники. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: Расчеты береговых ракетных комплексов «Бастион» Черноморского флота совершают марш-бросок на полигоны. Дислоцированные в Крыму и Краснодарском крае подразделения развертывают системы для нанесения «ударов» по морским целям. «Дивизионы мобильных береговых ракетных комплексов (БРК) “Бастион” из состава береговых ракетно-артиллерийских бригад Черноморского флота, дислоцированных в Крыму и Краснодарском крае, совершили марши в назначенные районы для выполнения учебно-боевых задач», - сообщили в Минобороны. Во время тренировки расчеты определяют координаты кораблей условного противника и выполняют электронные пуски. Еще одна задача - вывести комплексы «Бастион» из-под удара «неприятеля». В общей сложности в тренировке задействованы более 40 единиц техники. Материал подготовили Анна Назайкина и Андрей Работнов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика