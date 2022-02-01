Вопросы истории Вопросы истории Одурачивший Гитлера: как актер-неудачник исполнил «главную роль» в операции по дезинформации фюрера Егор Левин Крупнейшая операция по дезинформации длилась несколько недель и включала в себя множество самых разнообразных мистификаций, призванных как можно больше запутать и отвлечь немецких захватчиков. © Фото: Jewish Chronical, Heritage Images, Globallookpress Читайте нас на: Британский фельдмаршал Бернард Лоу Монтгомери был заметной фигурой на поле Второй мировой войны. Заслужив признание на родине, военачальник благодаря своему военному таланту и личным качествам оказался на слуху практически во всем мире. Его триумфальная карьера началась раньше, еще во времена Первой мировой войны, но ее особый период пришелся на время, когда Монтгомери назначили командующим английской армией в Северной Африке в августе 1942 года. Тогда казалось, что война для англичан в этом регионе закончена, но новоиспеченный командир сумел оперативно восстановить управление войсками после погибшего предшественника и добился получения значительных подкреплений и новой боевой техники. Жизнь Бернарда, или, как уважительно прозвали его солдаты, Монти, вполне тянула на то, чтобы быть экранизированной. И действительно, ему суждено было стать прообразом для актерской игры, но немного в иных декорациях: подготовку к высадке союзников в Нормандии в 1944 году предвосхищала невиданная по масштабам и степени авантюризма и наглости операция по дезинформации немецкого командования. Редкая удача - стать тем самым актером, которому выпал единственный уникальный шанс сыграть самого Монтгомери перед невероятно пристрастными зрителями из немецкой разведки. Исполнить отведенную роль и тем самым оказать своей стране неоценимую во всем ее масштабе услугу в ходе операции по отвлечению «Бодигард» (Bodyguard) выбрали малоизвестного и не самого профессионального английского актера австралийского происхождения - Мейрика Клифтона Джеймса. Он в тот момент служил в финансовом корпусе британской армии, и «роль» Монти стала для него лучшим профессиональным предложением за 20 лет между мировыми войнами. © imago-stock&people, Globallookpress Клифтон так же, как и его командир, участвовал и в Первой мировой войне. С началом Второй добровольно пошел в армию, но в качестве актера, но в культурно-массовую организацию, которая занималась развлекательными мероприятиями, хотя и ожидал, все же не попал. Теперь же его актерской сверхзадачей становилось изобразить Монтгомери в поездках в Гибралтар и Северную Африку в то время, как сам «прообраз» будет готовиться к высадке в Нормандии на территории Англии. Появление Монти там, где его не ожидали увидеть, должно было убедить сначала немецких шпионов, а после и немецкое командование в том, что союзники планируют нанести удар со стороны Средиземного моря, с юга Франции, а вовсе не с севера. В ходе операции «Медная голова» Джеймс, лишившийся в Первой мировой пальца, обзавелся протезом и вынужден был бросить все свои вредные привычки. Настоящий Монти был ярым трезвенником и не выносил табака. В течение месяца Клифтон жил и вел быт с военачальником, перенимал все его отличительные особенности и привычки, а вскоре вылетел в Гибралтар на личном самолете премьер-министра Уинстона Черчилля. Актер настолько глубоко вошел в образ своего героя, что со стороны определить, где настоящий, а где поддельный Монти, становилось уже невозможно. Клифтон Джеймс блестяще сыграл Монтгомери в ходе своих постановочных инспекционных поездок. «Уловка удалась. Когда фальшивый Монти прибыл в Гибралтар, его с распростертыми объятиями принял губернатор. В честь Монти был организован большой пышный прием. На нем Монтгомери разговорился, стал говорить о скорой высадке, о скором конце немцев. И об этом буквально на следующий же день доложил из своих уже гибралтарских просторов один из немецких агентов. Его сообщение было перехвачено шифровальщиками, и стало понятно, что все это было действительно удачной задумкой», - рассказал программе «Загадки века» на телеканале «Звезда» журналист и писатель Николай Долгополов. © imago-stock&people, Globallookpress Операция «Медная голова» заняла пять недель. Затем самолет Черчилля превратился в «тыкву», а фальшивый Монти вернулся к своим невеселым армейским будням. Всевозможных мистификаций в ходе «Бодигарда», частью которого была «Голова», хватало с лихвой и помимо Клифтона. Даже непосредственно место высадки союзных войск и то не избежало некоторой окутанности тайной: доподлинно исследовать побережье было невозможно, поэтому по британскому радио прозвучал призыв к гражданам отправлять в редакцию открытки с его изображениями и личные довоенные фото. Структуру побережья определяли по тысячам нюансов и мелочей, а когда окончательно определились с местом, приложили все силы, чтобы убедить врага в обратном. Помимо исполнителя «главной роли» Клифтона Джеймса, в одном большом масштабном обмане задействовали и сотни «актеров второго плана»: отставных военнослужащих привлекли для создания в радиоэфире необходимой «атмосферы». Они сутками обсуждали суровый климат и лыжи, чтобы оттянуть немецкие силы на побережье Норвегии. Бессмысленные диалоги тут же улетали в немецкие штабы, где их досконально изучали, составляли на основании них отчеты и делали соответствующие выводы. Практически полмиллиона немецких солдат в районе норвежского Тронхейма - несомненный успех операции. Шлюпки с аэростатами, полоски фольги, сброшенные с самолетов, манекены на парашютах - не сценарий фантастического боевика, а утро 6 июня 1944 года в районе пролива Па-де-Кале, маскировка высадки в Нормандии, момент открытия Второго фронта, который стал полнейшей неожиданностью для Адольфа Гитлера и его генералов. Фактически они просто проспали вторжение. Но сегодня участие Советского Союза в крупнейшей операции по дезинформации замалчивается. Почему? Ведь роль СССР была весьма существенной. Как союзникам удалось незаметно высадить во Франции армию в 156 тысяч человек? Какую роль в проведении этой кампании сыграли агенты Смерша? И самое главное, каким образом удалось избежать утечек о точном месте и времени открытия Второго фронта? Смотрите в программе «Загадки века. Операция “Бодигард”» на сайте телеканала «Звезда», в приложении SMART.TV и на канале в YouТube. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... 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