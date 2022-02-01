Одурачивший Гитлера: как актер-неудачник исполнил «главную роль» в операции по дезинформации фюрера

Британский фельдмаршал Бернард Лоу Монтгомери был заметной фигурой на поле Второй мировой войны. Заслужив признание на родине, военачальник благодаря своему военному таланту и личным качествам оказался на слуху практически во всем мире. Его триумфальная карьера началась раньше, еще во времена Первой мировой войны, но ее особый период пришелся на время, когда Монтгомери назначили командующим английской армией в Северной Африке в августе 1942 года. Тогда казалось, что война для англичан в этом регионе закончена, но новоиспеченный командир сумел оперативно восстановить управление войсками после погибшего предшественника и добился получения значительных подкреплений и новой боевой техники.
Жизнь Бернарда, или, как уважительно прозвали его солдаты, Монти, вполне тянула на то, чтобы быть экранизированной. И действительно, ему суждено было стать прообразом для актерской игры, но немного в иных декорациях: подготовку к высадке союзников в Нормандии в 1944 году предвосхищала невиданная по масштабам и степени авантюризма и наглости операция по дезинформации немецкого командования. Редкая удача - стать тем самым актером, которому выпал единственный уникальный шанс сыграть самого Монтгомери перед невероятно пристрастными зрителями из немецкой разведки. Исполнить отведенную роль и тем самым оказать своей стране неоценимую во всем ее масштабе услугу в ходе операции по отвлечению «Бодигард» (Bodyguard) выбрали малоизвестного и не самого профессионального английского актера австралийского происхождения - Мейрика Клифтона Джеймса. Он в тот момент служил в финансовом корпусе британской армии, и «роль» Монти стала для него лучшим профессиональным предложением за 20 лет между мировыми войнами.
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