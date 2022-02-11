Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Строжайшая дисциплина и настольные игры: как тренировал футболистов легендарный Константин Бесков

Виктория Ивашечкина
Станислав Иващенко
07:40 11.02.2022
В ноябре 1945 Константин Иванович стал участником знаменитого турне «Динамо» по Великобритании. В матче с уэльским «Кардифф-сити», закончившимся с разгромным счетом 10:1 в пользу советской команды, четыре гола забил именно Бесков.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Большая премьера на больших экранах. В четверг, 17 февраля в кинотеатрах выходит фильм Алексея Пиманова «Одиннадцать молчаливых мужчин». Эта картина с невероятной точностью к деталям рассказывает о легендарном турне советских «Динамовцев» в Великобританию в 1945 году. Тогда наших футболистов не воспринимали всерьез и, возможно, это и была фатальная ошибка таких легендарных клубов, как «Челси» и «Арсенал».

Это была первая победа после Великой Отечественной. В ноябре 1945 года, когда поля сражений сменились на футбольные, британцы пригласили игроков «Динамо» на турнир. После ничьей с «Челси» москвичей принял уэльский «Кардифф-сити». Результат был разгромным - 10:1 в пользу советской команды. Четыре гола в том матче забил Константин Бесков - это был его дебют.

Игрой динамовцев в легендарным турне Евгений Ловчев вдохновлялся, просматривая запись того матча уже в 1970-х годах. Но, несмотря на это, спартаковец отказался перейти в команду к тренеру Бескову. Константин Иванович это запомнил. Когда он стал наставником красно-белых, Ловчев потерял место в составе. Сложный, иногда непримиримый характер Бескова отмечают многие его подопечные. Личные отношения с игроками стояли наравне с профессионализмом и дисциплиной. Но на это спортсмены закрывали глаза, ведь футбол, в который играл Константин Иванович в послевоенные годы, производил неизгладимое впечатление.

Переходящий Кубок СССР усеян гравировками его обладателей. В руках динамовца Бескова он был дважды, когда тот был сначала игроком, а затем тренером. Сейчас Кубок стоит в музее «Спартака». Народную команду Бесков тоже тренировал, но дольше других - 11 лет. А собирал состав из спартаковских клубов в регионах. Так открыл для себя Георгия Ярцева. Костромская команда скрывала талантливого футболиста, чтобы Бесков его не увел, но не удалось. Теперь Ярцев - заслуженный тренер. Он вспоминает: подготовке к играм Константин Бесков уделял все свободное время. Не упускал ни одной минуты даже в ожидании рейса в аэропорту.

Футболистов учил думать с помощью настольных игр. Их Бесков любил не меньше тех, что на поле. В тихий час он соревновался с подопечными.

На поле Бесков требовал от подопечных яркой игры. Какой, по его мнению, заслуживают те, кто купил на нее билеты. Он и сам выкладывался без остатка. Об этом вспоминает исполнитель роли Константина Ивановича в фильме «Одиннадцать молчаливых мужчин».

В рабочие часы Бесков не давал спуска никому. Его вспыльчивость проявлялась даже при встречах с журналистами.

Дисциплина в командах Константина Ивановича была строже армейской. Иногда он проводил по три тренировки день. Если футболисты травмировались, требовал от медиков восстановить игрока в сжатые сроки. Справиться с задачей могли не все. Так, в «Спартаке» были уволены несколько врачебных бригад. А игроков Бесков выгонял из команды в том числе и за нарушение дневного распорядка.

В музее «Спартака» хранятся личные вещи Константина Ивановича. Секундомер, бирка от ключей тренерского кабинета и свисток ручной работы с металлическим фиксатором, чтобы удобно было держать в руке. Его сделали специально для Бескова к Олимпиаде-1980. Эти и другие артефакты собирал директор зала славы вместе с фанатами и ветеранами клуба. Алексей Матвеев болеет за команду с ее первого чемпионства, к которому привел в 1979 год Бесков.

Тренер Юрий Семин еще один подопечный Бескова. От наставника перенял введенную им традицию благодарить болельщиков за поддержку, и кредо - не опираться на свои заслуги в прошлом.

Тренерскую работу Константин Иванович завершил в родном «Динамо». С этой командой даже поставил своеобразный рекорд - в 75 лет стал обладателем кубка России. Эта победа стала яркой точкой в его спортивной карьере. Бесков ее завоевал ровно через полвека после того самого турне в Великобританию. Художественный фильм о том уникальном для советского футбола событии можно будет посмотреть в кинотеатрах.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
08:20 В стране и мире
Видео
МЧС показало видео с места крушения Ан-2 на Камчатке
08:18 Армия
Видео
Неприступные «Бастионы»: расчеты береговых ракетных комплексов ЧФ совершили марш на полигоны в Крыму и Краснодарском крае
06:55 Спорт
Валиевой официально разрешили продолжить участие в Олимпиаде
01:41 В стране и мире
Байден призвал американцев немедленно покинуть Украину
00:35 В стране и мире
В Госдуму поступил законопроект об индексации военных пенсий
Популярное
Врач рассказал, «проводником» каких болезней служит COVID-19
Врач рассказал, как уберечь себя от осложнений после ОРВИ
Видео
Лавров сравнил главу МИД Украины с Геббельсом
СВР показала первое письмо разведчика Абеля из американской тюрьмы
Ученые раскрыли новую смертельную опасность парацетамола
Видео
В Кремле объяснили слова Путина про «красавицу» по отношению к Киеву и Минским соглашениям
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.