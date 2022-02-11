Строжайшая дисциплина и настольные игры: как тренировал футболистов легендарный Константин Бесков

Большая премьера на больших экранах. В четверг, 17 февраля в кинотеатрах выходит фильм Алексея Пиманова «Одиннадцать молчаливых мужчин». Эта картина с невероятной точностью к деталям рассказывает о легендарном турне советских «Динамовцев» в Великобританию в 1945 году. Тогда наших футболистов не воспринимали всерьез и, возможно, это и была фатальная ошибка таких легендарных клубов, как «Челси» и «Арсенал».

Это была первая победа после Великой Отечественной. В ноябре 1945 года, когда поля сражений сменились на футбольные, британцы пригласили игроков «Динамо» на турнир. После ничьей с «Челси» москвичей принял уэльский «Кардифф-сити». Результат был разгромным - 10:1 в пользу советской команды. Четыре гола в том матче забил Константин Бесков - это был его дебют.

Игрой динамовцев в легендарным турне Евгений Ловчев вдохновлялся, просматривая запись того матча уже в 1970-х годах. Но, несмотря на это, спартаковец отказался перейти в команду к тренеру Бескову. Константин Иванович это запомнил. Когда он стал наставником красно-белых, Ловчев потерял место в составе. Сложный, иногда непримиримый характер Бескова отмечают многие его подопечные. Личные отношения с игроками стояли наравне с профессионализмом и дисциплиной. Но на это спортсмены закрывали глаза, ведь футбол, в который играл Константин Иванович в послевоенные годы, производил неизгладимое впечатление.

Переходящий Кубок СССР усеян гравировками его обладателей. В руках динамовца Бескова он был дважды, когда тот был сначала игроком, а затем тренером. Сейчас Кубок стоит в музее «Спартака». Народную команду Бесков тоже тренировал, но дольше других - 11 лет. А собирал состав из спартаковских клубов в регионах. Так открыл для себя Георгия Ярцева. Костромская команда скрывала талантливого футболиста, чтобы Бесков его не увел, но не удалось. Теперь Ярцев - заслуженный тренер. Он вспоминает: подготовке к играм Константин Бесков уделял все свободное время. Не упускал ни одной минуты даже в ожидании рейса в аэропорту.

Футболистов учил думать с помощью настольных игр. Их Бесков любил не меньше тех, что на поле. В тихий час он соревновался с подопечными.

На поле Бесков требовал от подопечных яркой игры. Какой, по его мнению, заслуживают те, кто купил на нее билеты. Он и сам выкладывался без остатка. Об этом вспоминает исполнитель роли Константина Ивановича в фильме «Одиннадцать молчаливых мужчин».

В рабочие часы Бесков не давал спуска никому. Его вспыльчивость проявлялась даже при встречах с журналистами.

Дисциплина в командах Константина Ивановича была строже армейской. Иногда он проводил по три тренировки день. Если футболисты травмировались, требовал от медиков восстановить игрока в сжатые сроки. Справиться с задачей могли не все. Так, в «Спартаке» были уволены несколько врачебных бригад. А игроков Бесков выгонял из команды в том числе и за нарушение дневного распорядка.

В музее «Спартака» хранятся личные вещи Константина Ивановича. Секундомер, бирка от ключей тренерского кабинета и свисток ручной работы с металлическим фиксатором, чтобы удобно было держать в руке. Его сделали специально для Бескова к Олимпиаде-1980. Эти и другие артефакты собирал директор зала славы вместе с фанатами и ветеранами клуба. Алексей Матвеев болеет за команду с ее первого чемпионства, к которому привел в 1979 год Бесков.

Тренер Юрий Семин еще один подопечный Бескова. От наставника перенял введенную им традицию благодарить болельщиков за поддержку, и кредо - не опираться на свои заслуги в прошлом.

Тренерскую работу Константин Иванович завершил в родном «Динамо». С этой командой даже поставил своеобразный рекорд - в 75 лет стал обладателем кубка России. Эта победа стала яркой точкой в его спортивной карьере. Бесков ее завоевал ровно через полвека после того самого турне в Великобританию. Художественный фильм о том уникальном для советского футбола событии можно будет посмотреть в кинотеатрах.