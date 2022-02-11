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Бомбометания и воздушные бои: как проходят учения экипажей тактической авиации ЗВО под Тверью

05:57 11.02.2022
К учениям привлекалось свыше 500 военнослужащих, а также около 80 единиц вооружения и техники.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Экипажи оперативно-тактической авиации Западного военного округа (ЗВО) уничтожили систему противовоздушной обороны условного противника. Летные учения прошли в Тверской области.

По замыслу учений, экипажи вывели самолеты из-под удара высокоточного оружия «неприятеля», а затем выполнили перелет на запасной аэродром в Тверской области, дозаправившись в воздухе.

© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Чтобы пройти зону противовоздушной обороны условного противника экипажи использовали систему радиоэлектронной борьбы «Хибины-2», выполнили бомбометания с высот до 500 метров, стрельбу неуправляемыми авиационными ракетами, а также провели учебные воздушные бои с экипажами истребителей Су-35С.

© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Всего к учениям привлекалось свыше 500 военнослужащих ЗВО и около 80 единиц вооружения, военной, специальной и авиационной техники, в том числе зенитные ракетные комплексы С-300.

Материал подготовили Анна Касаткина и Андрей Работнов.

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