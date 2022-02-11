Бомбометания и воздушные бои: как проходят учения экипажей тактической авиации ЗВО под Тверью
К учениям привлекалось свыше 500 военнослужащих, а также около 80 единиц вооружения и техники.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Экипажи оперативно-тактической авиации Западного военного округа (ЗВО) уничтожили систему противовоздушной обороны условного противника. Летные учения прошли в Тверской области.
По замыслу учений, экипажи вывели самолеты из-под удара высокоточного оружия «неприятеля», а затем выполнили перелет на запасной аэродром в Тверской области, дозаправившись в воздухе.