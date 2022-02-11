Огненный дождь: «Град» и «Мста-С» уничтожили командные пункты условного противника под Оренбургом

Артиллеристы Центрального военного округа (ЦВО) уничтожили укрепленные командные пункты условного противника на учениях под Оренбургом. Практические действия прошли на Тоцком полигоне.

По замыслу учений, расчеты беспилотников «Орлан-10» обнаружили позиции неприятеля. Для их уничтожения выдвинулись расчеты реактивных систем залпового огня «Град» и самоходных артиллерийских гаубиц «Мста-С». Артиллерийские батареи нанесли сосредоточенные удары по объектам противника с закрытых огневых позиций, уничтожив командные пункты.

Корректировку огня с воздуха вели беспилотники. С земли их поддерживали подвижные разведывательные пункты «Аргус», которые давали целеуказания для максимального поражения целей.

В учениях приняли участие более 600 военнослужащих, было задействовано свыше 100 единиц военной техники.