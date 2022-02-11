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Огненный дождь: «Град» и «Мста-С» уничтожили командные пункты условного противника под Оренбургом

Анна Касаткина
03:48 11.02.2022
Артиллерийские батареи нанесли сосредоточенные удары по объектам «неприятеля».
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Артиллеристы Центрального военного округа (ЦВО) уничтожили укрепленные командные пункты условного противника на учениях под Оренбургом. Практические действия прошли на Тоцком полигоне.

По замыслу учений, расчеты беспилотников «Орлан-10» обнаружили позиции неприятеля. Для их уничтожения выдвинулись расчеты реактивных систем залпового огня «Град» и самоходных артиллерийских гаубиц «Мста-С». Артиллерийские батареи нанесли сосредоточенные удары по объектам противника с закрытых огневых позиций, уничтожив командные пункты.

Корректировку огня с воздуха вели беспилотники. С земли их поддерживали подвижные разведывательные пункты «Аргус», которые давали целеуказания для максимального поражения целей.

В учениях приняли участие более 600 военнослужащих, было задействовано свыше 100 единиц военной техники.

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