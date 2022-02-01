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В России вырастут материнский капитал и пенсии

Анна Берестовая
01:31 01.02.2022
В России вырастут некоторые социальные выплаты и материнский капитал.
В России вырастут материнский капитал и пенсии
© Фото: Zamir Usmanov Global Look Press
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Начиная с 1 февраля в России увеличится размер материнского капитала, а также некоторых социальных пособий, выплат и компенсаций для граждан. Размер индексации составит 8,4%.

В текущем году материнский капитал в первый раз вырастет в соответствии не с прогнозной, а с фактической инфляцией в стране. С учетом изменений после появления первого ребенка родитель получит 524,5 тысячи рублей. Выплата на второго ребенка составит 693,1 тысячи рублей.

Со второго месяца 2022 года пенсии по старости вырастут на 8,6% по сравнению с прошлым годом. Ранее, 1 января, индексация пенсий составила лишь 5,9%, в связи с чем за первый месяц будет выполнен перерасчет в соответствии с последними изменениями.

Кроме того, увеличатся выплаты для ветеранов, инвалидов, Героев России, пострадавших на производстве граждан и «чернобыльцев». Станет больше социальное пособие на погребение. Также вырастет ряд пособий, которые получают семьи с детьми, такие как единовременное пособие при рождении ребенка, пособие женщинам, ставшим на учет в ранние сроки беременности, ежемесячное пособие по уходу за ребенком.

Новые размеры выплат и пособий можно узнать на сайте Фонда социального страхования РФ.

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