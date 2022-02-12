Миротворцы РФ провели гуманитарную акцию в детском саду Степанакерта

Военнослужащие центра гуманитарного реагирования российского миротворческого контингента совместно с ассоциацией благотворительных организаций провели гуманитарную акцию в детском саду города Степанакерт в Нагорном Карабахе.

«Сегодня была проведена гуманитарная акция в городе Степанакерт в детском садике № 5. Было выдано детишкам развивающие игры, так же развивающую моторику, наборы для рисования, карандаши, гуашь. Так же планируются на следующей неделе адресные гуманитарные акции в городе Степанакерт и близлежащих поселках», - сказал представитель российского миротворческого контингента Александр Кудрин.

Российские миротворцы вместе с благотворителями в актовом зале детского сада передали и подарили малышам более 100 мягких и развивающих игрушек, а также канцелярские принадлежности.

«Сегодня была проведена гуманитарная акция в пятом детском садике Степанакерта. Детский садик посещает 117 детишек. Мы привезли совместно с миротворческим контингентом, ассоциацией благотворительных организаций игрушки, канцелярию для развития моторики, для общеобразовательного развития. Благодарим за очередное активное взаимодействие, которое так же будет плодотворно и в дальнейшем», - рассказала представительница ассоциации благотворительных организаций Алеся Подольская.

В первом квартале 2022 года российскими миротворцами спланировано проведение более 30 гуманитарных акций в городах, районах и отдаленных селах Нагорного Карабаха, а также в Лачинском коридоре для вынужденных переселенцев, нуждающихся жителей и многодетных семей.

«Позвольте поблагодарить всех миротворцев, позвольте поблагодарить благотворительную организацию "МЕРСИ" и пожелать мира, здоровья, божьего благословения», - обратилась к российским миротворцам и благотворителям директор детского сада Сусанна Ашварян.

Ранее сообщалось, что военнослужащими российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе на площадке средней школы села Кочогот Мардакертского района для учеников пятых и шестых классов был проведен «Урок мира».

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении президента Российской Федерации, президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 года объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.

Для контроля за прекращением огня и военных действий в Нагорном Карабахе развернут миротворческий контингент Российской Федерации.

Материал подготовили: Роман Захаров, Николай Баранов