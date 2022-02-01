Шойгу сообщил, что военнослужащие Вооруженных сил РФ проходят обязательные проверки на наркотики

Число наркоманов среди военнослужащих удалось свести к минимуму благодаря мерам профилактики в Вооруженных силах и проведению антинаркотических кампаний, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Личный состав проходит обязательные проверки на предмет потребления наркотиков», - отметил он на селекторном совещании.

Он также рассказал, что Министерство обороны совместно с правоохранительными органами ведет активную работу по недопущению в Вооруженные силы лиц, употребляющих наркотические вещества.

«Действующая в Министерстве обороны система профилактики позволила свести к минимуму число наркоманов среди военнослужащих», - сказал он.

Министр добавил, что профилактические мероприятия проводятся на регулярной основе, в том числе в рамках всеармейского месячника «Армия против наркотиков!».

На селекторном совещании Шойгу также рассказал, что с 10 по 20 февраля в Белоруссии пройдут совместные российско-белорусские учения «Союзная решимость - 2022».

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Юрий Хведчин