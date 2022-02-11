Шойгу заявил, что оставленное в Афганистане западное оружие может попасть к террористам

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что оставленное странами Запада в Афганистане оружие может попасть в руки к террористам.

«Хотелось бы также напомнить о печальном опыте накачивания оружием отдельных государств. Напомню, что в Афганистане не так давно было оставлено оружия почти на 80 миллиардов. Если говорить о "Джавелинах", противотанковых установках, то их было оставлено больше 100 в Афганистане. Если говорить о ПЗРК для борьбы с авиационными средствами, то их было оставлено больше 150», - отметил Шойгу на встрече с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом в Москве.

Министр обороны России сказал, что это оружие, безусловно, представляет сегодня угрозу. Особенно учитывая то, что за последнее время количество бойцов «Исламского государства»* увеличилось вдвое.

«Нам трудно понять, куда и в какие руки попадет это оружие. Нам бы не хотелось, чтобы эта тема уходила на второй план. Как и тема беженцев из Афганистана. Как и тема наркотрафика из Афганистана», - подчеркнул Шойгу.

Также Шойгу предложил Западу внести вклад в снижение напряженности в ситуацию на Украине и перестать вооружать Киев.

* «Исламское государство» - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов