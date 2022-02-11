В стране и мире Французский генштаб опубликовал запись переговоров с российским кораблем Ян Брацкий В сообщении говорится о том, что экипажи военных кораблей обсудили безопасность участников маневров во время их проведения. © Фото: Василий Батанов, РИА Новости Читайте нас на: Французский генштаб опубликовал запись радиопереговоров национальной военно-морской группы с экипажем российского фрегата «Адмирал Григорович» во время морских учений. «После того как французская авианосная ударная группа присоединилась к операции Chammal, фрегат Forbin установил связь с российским фрегатом класса "Адмирал Григорович"», - говорится в сообщении генштаба в Twitter. #CLEMENCEAU22 | Alors que le @French_CSG intègre l’opération #Chammal, la FDA Forbin prend contact radio avec la FFGH 🇷🇺 Grigorovich.



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Assurer la sécurité des manœuvres aériennes du GAN en cours pic.twitter.com/4oRVbhQznk — Armée française - Opérations militaires (@EtatMajorFR) February 10, 2022 В сообщении сказало, что между моряками состоялся профессиональный обмен мнениями на счет обеспечения безопасности участников маневров во время их проведения. К своему сообщению генштаб приложил аудиозапись разговора моряков. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика