Французский генштаб опубликовал запись переговоров с российским кораблем
Французский генштаб опубликовал запись радиопереговоров национальной военно-морской группы с экипажем российского фрегата «Адмирал Григорович» во время морских учений.
«После того как французская авианосная ударная группа присоединилась к операции Chammal, фрегат Forbin установил связь с российским фрегатом класса "Адмирал Григорович"», - говорится в сообщении генштаба в Twitter.
#CLEMENCEAU22 | Alors que le @French_CSG intègre l’opération #Chammal, la FDA Forbin prend contact radio avec la FFGH 🇷🇺 Grigorovich.— Armée française - Opérations militaires (@EtatMajorFR) February 10, 2022
Un échange professionnel pour :
Maîtriser les approches aéromaritimes directes du GAN
Assurer la sécurité des manœuvres aériennes du GAN en cours pic.twitter.com/4oRVbhQznk
В сообщении сказало, что между моряками состоялся профессиональный обмен мнениями на счет обеспечения безопасности участников маневров во время их проведения. К своему сообщению генштаб приложил аудиозапись разговора моряков.