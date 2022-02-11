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Центробанк повысил ключевую ставку до 9,5%

Роман Захаров
14:54 11.02.2022
Ставка, таким образом, увеличилась до максимальных значений с марта-мая 2017 года.
Центробанк повысил ключевую ставку до 9,5%
© Фото: Aleksey Ivanov, TV Zvezda
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Центробанк РФ ожидаемо повысил ключевую ставку восьмой раз подряд и снова на один процентный пункт - до 9,5% годовых. Об этом говорится в пресс-релизе, распространенном регулятором.

«Совет директоров Банка России 11 февраля 2022 года принял решение повысить ключевую ставку на 100 б. п., до 9,50% годовых», - сказано в размещенном на официальном сайте ЦБ сообщении.

Ставка, таким образом, увеличилась до максимальных значений с марта-мая 2017 года.

Как, в свою очередь, пишет РИА Новости, ссылаясь на мнения разных экспертов, данный шаг регулятора является ожидаемым на фоне разогнавшейся до многолетних максимумов инфляции.

Банк России весной прошлого года перешел к нормализации денежно-кредитной политики, начав процесс повышения ключевой ставки. Главными аргументами для этого стали более быстрое восстановление экономики и высокая инфляция. Весной ЦБ РФ повысил ставку на 0,75 процентного пункта, летом - на 1,5 пункта, осенью - еще на один пункт, а в декабре - еще на один пункт, доведя ее до отметки в 8,5% годовых.

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