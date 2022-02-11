В стране и мире Строительные леса обрушились напротив здания Госдумы в Москве Виктория Ивашечкина На опубликованных в Сети кадрах видно, что конструкция обвалилась прямо на припаркованные у здания автомобили. © Видео: VK, Михаил Матвеев © Фото: VK, Михаил Матвеев Читайте нас на: В Москве обрушились строительные леса, закрывавшие фасад реконструируемого исторического здания в Георгиевском переулке. Здание находится прямо напротив Государственной думы. На кадрах, опубликованных в Сети видно, что конструкция обвалилась на припаркованные у здания автомобили. Как сообщают очевидцы, повреждены две машины из гаража администрации президента. В момент инцидента в салоне не было ни водителей, ни пассажиров. На месте работают сотрудники МЧС, информации о пострадавших не поступало. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика