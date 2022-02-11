У границ России за неделю обнаружены 65 иностранных самолетов-разведчиков и беспилотников
Российские истребители из состава дежурных сил ПВО три раза поднимались в воздух для недопущения нарушения российской границы.
© Фото: Минобороны России
Российские военные сообщили о многочисленных полетах иностранной авиации у границ РФ за неделю.
Согласно данным Минобороны России, которые приводит газета «Красная звезда», радиолокационные станции отследили 50 иностранных самолетов-разведчиков и 15 разведывательных беспилотников.
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика