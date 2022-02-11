У границ России за неделю обнаружены 65 иностранных самолетов-разведчиков и беспилотников

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Отмечается, что три раза в воздух с целью недопущения нарушения российской границы из состава дежурных по ПВО сил поднимались истребители. Нарушений воздушного пространства РФ не допущено, говорится в материалах.

На прошлой неделе РЛС отследили 45 иностранных самолетов-разведчиков и 18 разведывательных беспилотников. Российские истребители поднимались в воздух для контроля ситуации дважды.

Материал подготовил Андрей Аркадьев