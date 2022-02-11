Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Армия

У границ России за неделю обнаружены 65 иностранных самолетов-разведчиков и беспилотников

10:24 11.02.2022
Российские истребители из состава дежурных сил ПВО три раза поднимались в воздух для недопущения нарушения российской границы.
У границ России за неделю обнаружены 65 иностранных самолетов-разведчиков и беспилотников
© Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

Российские военные сообщили о многочисленных полетах иностранной авиации у границ РФ за неделю.

Согласно данным Минобороны России, которые приводит газета «Красная звезда», радиолокационные станции отследили 50 иностранных самолетов-разведчиков и 15 разведывательных беспилотников.

© Минобороны России

Отмечается, что три раза в воздух с целью недопущения нарушения российской границы из состава дежурных по ПВО сил поднимались истребители. Нарушений воздушного пространства РФ не допущено, говорится в материалах.

На прошлой неделе РЛС отследили 45 иностранных самолетов-разведчиков и 18 разведывательных беспилотников. Российские истребители поднимались в воздух для контроля ситуации дважды.

Материал подготовил Андрей Аркадьев

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
10:07 В стране и мире
Собянин заявил о прохождении пика заражений «омикроном» в Москве
09:53 В стране и мире
Видео
СК опубликовал видео следственного эксперимента с обвиняемым в нападении на магазин в Истре
09:09 Спорт
В ОКР заявили, что фигуристка Валиева получила отрицательные допинг-пробы на ОИ в Пекине
08:18 Армия
Видео
Неприступные «Бастионы»: расчеты береговых ракетных комплексов ЧФ совершили марш на полигоны в Крыму и Краснодарском крае
01:41 В стране и мире
Байден призвал американцев немедленно покинуть Украину
Популярное
Врач рассказал, «проводником» каких болезней служит COVID-19
Врач рассказал, как уберечь себя от осложнений после ОРВИ
Видео
Лавров сравнил главу МИД Украины с Геббельсом
СВР показала первое письмо разведчика Абеля из американской тюрьмы
Ученые раскрыли новую смертельную опасность парацетамола
Видео
В Кремле объяснили слова Путина про «красавицу» по отношению к Киеву и Минским соглашениям
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.